В Воронеже конкурсный управляющий согласился за 2,5 миллиона продать вверенную ему организацию

Мужчину задержали с поличным Фото: из архива «КП»

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела в отношении 58-летнего конкурсного управляющего строительной фирмы. Мужчина получил предложение от жителя Санкт-Петербурга, что тот желает купить вверенную воронежцу компанию. Управляющий согласился посодействовать купле-продаже за 2,5 миллиона рублей.

- Мужчина согласился с данным предложением и, действуя в рамках оперативных мероприятий, двумя частями передал требуемую сумму обвиняемому,- рассказали в СУСК по Воронежской области. - После получения денег воронежца задержали с поличным сотрудники правоохранительных органов.

Поначалу обвиняемый отказывался от дачи показаний, но позже под тяжестью собранных следствием доказательств сознался в совершении преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.