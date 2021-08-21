Звонок из "службы безопасности банка" стоил жительнице Воронежа 450 тысяч рублей

За минувшие сутки жертвами мошенников стали девять человек. Общая сумма ущерба составила больше 670 тысяч рублей.

Среди пострадавших оказалась 64-летняя жительница Воронежа. Она поверила позвонившему ей на телефон «сотруднику службы безопасности банка», который сообщил о попытке снятия денег со счета потерпевшей. Женщина запаниковала и выполнила все указания незнакомца. После этого с ее счета исчезли 450 тысяч.

Теперь полицейские проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений.