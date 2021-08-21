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Происшествия21 августа 2021 16:07

Звонок из "службы безопасности банка" стоил жительнице Воронежа 450 тысяч рублей

Мошенники получили доступ к персональным данным потерпевшей
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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За минувшие сутки жертвами мошенников стали девять человек. Общая сумма ущерба составила больше 670 тысяч рублей.

Среди пострадавших оказалась 64-летняя жительница Воронежа. Она поверила позвонившему ей на телефон «сотруднику службы безопасности банка», который сообщил о попытке снятия денег со счета потерпевшей. Женщина запаниковала и выполнила все указания незнакомца. После этого с ее счета исчезли 450 тысяч.

Теперь полицейские проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений.