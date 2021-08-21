В Воронежской области нашли останки больше 1000 погибших женщин, детей и военнопленных

Фото с личной страницы Михаила Сегодина в "ВК"

На шестой день второго этапа поисковой операции по проекту "Берлинка - дорога на крови" поисковики обнаружили останки 390 человек, замученных в застенках распределительного лагеря системы "Дулаг 191", располагавшегося в районе Острогожска в 1942 – 43 годах. Седи погибших – дети, женщины и военнопленные Красной Армии.

Этот лагерь изначально предназначался для содержания женщин и детей, и, согласно архивным данным, унес жизни 8500 пленников. Всего в течение двух этапов поисковых работ в 2021 году обнаружили останки 1030 погибших!

Напомним, работы с мая этого года ведутся у села Лушниковка в Острогожском районе.