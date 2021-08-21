Житель Воронежской области попался на хранении конопли

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

48-летний житель Борисоглебска насобирал и высушил огромные запасы конопли. В его доме оперативники обнаружили картонную коробку с частями растений конопли, полиэтиленовые пакеты, а также банки из-под солений с веществом растительного происхождения. Всего 670 граммов наркотика, который по результатам экспертизы признали коноплей. Также среди вещей задержанного жителя нашли около 500 граммов частей конопли, которые были высушены и приготовлены к измельчению. А на личном участке оперативники обнаружили и уничтожили несколько кустов конопли.

Сейчас с подозреваемого взяли подписку о невыезде надлежащем поведении. По факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Наказание по ней предусматривает до 10 лет заключения.