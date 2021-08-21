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Происшествия21 августа 2021 13:15

Двое мужчин попали под поезд под Воронежем

Правоохранителям предстоит выяснить, как они оказались перед локомотивом
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Личности пешеходов также предстоит выяснить

Личности пешеходов также предстоит выяснить

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

20 августа около 22:00 двое мужчин попали под поезд на станции Масловка в Воронежской области. Они угодили под резервный локомотив. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте.

О характере травм не сообщается. Однако известно, что мужчины погибли. Их личность, а также обстоятельства, которые привели к ЧП еще предстоит установить в ходе следствия.

Ранее под Воронежем поезд столкнулся с грузовиком. Авария произошла днем 10 августа на железнодорожном переезде, расположенном на 41 км перегона Хава - Перелешино.