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Общество21 августа 2021 12:11

В Воронежской области к 21 августа коронавирус выявили еще у 465 человек

К сожалению, за последние сутки 23 жителя региона скончались
Олег ИВАНОВ
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Общее же число выздоровевших также выросло - до 101 027

Общее же число выздоровевших также выросло - до 101 027

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

465 жителей Воронежской области за последние сутки узнали, что у них COVID-19. Общее же число человек с таким подтвержденным диагнозом в нашем регионе достигло 113 920. Об этом 21 августа сообщили в оперштабе по противодействию коронавирусу.

Общее же число выздоровевших также выросло - до 101 027. За день медики смогли поставить на ноги 197 человек.

Количество умерших выросло до 4 852. К сожалению, за последние сутки 23 жителя региона не справились с коронавирусом.

Ранее в Воронежской области отметили прирост заболеваемости коронавирусом среди детей.