В пруду в Воронежской области утонул 17-летний подросток

Проведен осмотр места происшествия Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Днем 20 августа 17-летний подросток с отцом отдыхали у пруда около села Козловка Терновского района. Сын плавал в водоеме. В какой-то момент мужчина заметил, что подростка нет поблизости и начал его искать. Однако это не дало результата.

Мужчина тут же обратился в службу спасения. К сожалению, водолазам удалось извлечь уже бездыханное тело юноши из воды около 19:00.

- Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе.

Ранее мы писали, что 19 августа в реке Потудань недалеко от села Солдатское Острогожского района обнаружили тело 47-летнего воронежца.