Под Воронежем в перевернувшемся автомобиле погиб водитель

20 августа в Рамонском районе в 18:19 слетел с дороги автомобиль «Лада Веста» и перевернулся. 37-летний водитель отечественной машины ехал со стороны деревни Медовка в сторону села Новоживотинное. Но на 14 километре автодороги «М4-Дон»-«Ямное-Новоживотинное» он не справился с управлением.

Мужчина съехал за обочину - его автомобиль опрокинулся.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 121 ДТП, из них в областном центре – 88, на федеральных трассах - 9, в районах области – 24. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек, 3 человека погибли.