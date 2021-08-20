Воронежские рестораторы пожаловались губернатору на разорение из-за запрета работать ночью

Владельцы баров заявили, что их заведения без ночных клиентов долго не протянут. Фото: Евгения ГУСЕВА

письмо губернатору Александру Гусеву. В нем они попросили отменить запрет работать по ночам. По словам бизнесменов, они теряют 70 процентов прибыли от того, что не могут быть открыты с 00.00 до 6.00.

Авторы письма указывают на то, что действуют пляжи, открыты магазины и торговые центры. И лишь бары, по их мнению, зря сделали крайними.

– В бар ночью вряд ли пойдет больной человек. После рейдов сотрудников Роспотребнадзора многие устранили все нарушения по предписаниям и стараются соблюдать эпидемиологические правила, – говорится в письме.

В документе также говорится о том, что из-за ограничений ночным заведениям уже не хватает денег на оплату аренды, зарплату, налоги и коммунальные платежи.

Авторы письма признают, что «комендантский час» в Воронеже все чаще нарушают.

– Но это не из-за того, что мы решили устроить «пир во время чумы». Просто многим нашим коллегам уже больше ничего не остаётся, мы в глубокой яме, Больно смотреть, как рушатся все наши детища. Долго мы так не протянем, - уверяют они.

Документ подписали 20 бизнесменов – в частности, владельцы заведений «Хлам», «Дружба», «Пивасий», «Нигилист», «Цензура», «Аура».