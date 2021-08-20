В Воронеже пройдет благотворительный концерт для помощи больному СМА Арсению Лихачеву

Арсению Лихачеву осталось собрать 127,5 миллионов рублей. Фото: Арсений Лихачев СМА 1 тип ВКонтакте. Фото: другой источник.

В понедельник, 23 августа, в бизнес-центре «Эверест» (улица Героев Красной Армии, 6) пройдет благотворительный концерт группы «Открытое сердце». Все собранные деньги музыканты отправят на лечение полуторагодовалого Арсения Лихачева, страдающего спинально-мышечной атрофией (СМА). Малышу на лечение нужны огромные деньги – 150 миллионов рублей. Столько стоит укол препарата Zolgensma, дающего большую надежду на выздоровление. Пока удалось собрать только 22,5 миллиона.

На концерт можно прийти, заплатив столько, сколько вы сможете. В мае музыканты группы уже провели концерт в поддержку Арсения Лихачева в Воронежском концертном Зале с симфоническим оркестром. На концерте воронежцы собрали почти 150 тысяч рублей. А всего россияне, узнавшие об акции, перечислили 2,5 миллиона.

– Мы призываем страну объединиться ради спасения жизни ребенка: если один миллион человек пожертвуют всего 130 рублей, то сбор будет закрыт, – сообщили музыканты.

Арсений Лихачев – сейчас единственный ребенок в Воронежской области, семья которого ведет сбор на лечение СМА. Без «укола жизни» мышцы больного постепенно атрофируются вплоть до утраты возможности глотать и дышать. Укол Zolgensma нужно ввести до того, как ребенку исполнится два года. Родители пытаются собрать деньги на лечение сына уже несколько месяцев. Благотворительный концерт в его поддержку уже проводили.

Ранее укол Zolgensma получили три воронежских малыша, страдающих СМА, – Артем Мартынов, Маша Федоткина и Кристина Головчанская. Всем этим малышам, к счастью, успели собрать по 150 миллионов.

Отправить деньги для лечения Арсения можно по реквизитам

Сбербанк 2202 2016 9606 8150 или онлайн 89507737079

ВТБ 5368 2901 6763 8149

Альфа-банк 4584 4328 2348 6023

QIWI 89507737079

Яндекс. Деньги 4100 1154 8979 5251

PayPal https://www.paypal.me/lihacevaayana

Для переводов из других стран:

USD 40817840913008290377

GoFundme

FundRuzr

GoGetFunding

ВНИМАНИЕ

Все реквизиты оформлены на маму: Лихачева Яна Геннадьевна

БФ Чижова

Благотворительный фонд Чижова

СМС на номер 7522 с текстом "Фонд Чижова Лихачев 200", где 200 сумма пожертвования.

БФ Алеша

Алёша Благотворительный фонд|Дети Вместо Цветов

СМС на номер 2325 с любой суммой пожертвования.

БФ помощи детям "Сострадание"

Благотворительный Фонд"Помощи детям"Сострадание"

СМС на номер 3443 с текстом "АРСЮША 300", где 300 сумма пожертвования.

One World Charity

PayPal:https://paypal.me/pools/c/8BxbiUu70C - пожертвования для Арсения