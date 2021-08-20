В Воронеже сильный ветер снес металлический забор

Разгул стихии длился недолго. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В пятницу, 20 августа, сильный ветер, поднявшийся во время недолгого дождя в Воронеже, сорвал металлический забор в микрорайоне Отрадное. Кадры того, как железные листы летят во все стороны, разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

Сначала от забора оторвался большой лист металла и упал на дорогу. По нему проехала «ГАЗель». После этого кусок забора отлетел на газон. Затем полетели вниз остальные части забора. Они упали возле припаркованных машин, а один лист металла даже задел авто.

Напомним, в ближайшие выходные синоптики прогнозируют дожди и грозы. Температура понизится до комфортных +25…+26 градусов.