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Общество20 августа 2021 19:30

В Воронеже сильный ветер снес металлический забор

Одна его часть улетела на припаркованную машину
Олег КУЗНЕЦОВ
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Разгул стихии длился недолго.

Разгул стихии длился недолго.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В пятницу, 20 августа, сильный ветер, поднявшийся во время недолгого дождя в Воронеже, сорвал металлический забор в микрорайоне Отрадное. Кадры того, как железные листы летят во все стороны, разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

Сначала от забора оторвался большой лист металла и упал на дорогу. По нему проехала «ГАЗель». После этого кусок забора отлетел на газон. Затем полетели вниз остальные части забора. Они упали возле припаркованных машин, а один лист металла даже задел авто.

Напомним, в ближайшие выходные синоптики прогнозируют дожди и грозы. Температура понизится до комфортных +25…+26 градусов.