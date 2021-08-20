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Происшествия20 августа 2021 18:56

В Воронеже назвали главного виновника массовой кражи ГСМ в институте ФСИН

Один из бывших начальников учебного заведения вынужден был покинуть свою должность
Олег КУЗНЕЦОВ
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Бывшему начальнику грозит до шести лет лишения свободы.

Бывшему начальнику грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Стали известны новые подробности воровства ГСМ в Воронежском институте ФСИН.

По данным следствия, в период с мая по июнь 2021 года 34-летний начальник одного из подразделений института, ответственный за покупку и учет горюче-смазочных материалов, используя карты оплаты, украл дизельное топливо на сумму не менее девяти тысяч рублей.

Начальника разоблачили сотрудники регионального управления ФСБ. Они предоставили оперативные материалы следователю СК, который принял решение о возбуждении уголовного дела. На допросе руководитель подразделения института сознался в преступлении. Вскоре его уволили.

Теперь уже бывший начальник будет отвечать перед судом по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная с использованием служебного положения». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в прокуратуре Левобережного района сообщили, что в этом преступлении замешаны сотрудники администрации учебного заведения и автомобильной службы этой образовательной организации. По данным надзорного ведомства, они относились к казенным ГСМ как к своим собственным. Заправляли ими свои машины, а также автомобили своих приятелей и знакомых. И все за счет средств института.

Возникает вопрос – 34-летнего мужчину сделали крайним или последуют новые уголовные дела?