На окраине Воронежа снова случился пожар

Горящая трава в сильную жару - зрелище не для слабонервных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 20 августа, в Воронеже снова случился масштабный пожар. На этот раз вспыхнула трава и сухой камыш за садоводческим товариществом «Шинник» на юге города. Сильный дым ощущается в районе остановки Шубина.

- В дежурную часть о пожаре сообщили в 16.29. Площадь возгорания около одного гектара. В 18.13 пожар локализован, угрозы людям и жилым домам нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, 19 августа в Воронеже вспыхнули сразу три ландшафтных пожара – в поселке Солнечный, в микрорайонах Шилово и Подгорное. Их потушили вечером того же дня. После этого воронежцам объявили, что за соблюдением особо противопожарного режима теперь будут следить с использованием дронов.