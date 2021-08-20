Воронежский депутат Госдумы Сергей Чижов оценил качество питьевой воды в Репьевском районе

Депутат Сергей Чижов: В 2021-м бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в регионе увеличены в 10 раз

Зампред Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Сергей Чижов (фракция «Единая Россия») в рамках парламентского контроля за реализацией государственных программ и нацпроектов проинспектировал ряд объектов в селе Репьевка Воронежской области. В частности, парламентарий оценил качество питьевой воды: после масштабной реконструкции водозабора оно на порядок выросло.

Вопрос о качестве воды во многих населенных пунктах Воронежской области остается злободневным. А ведь именно бесперебойная подача чистой питьевой воды – это главный фактор повседневной комфортной жизни. Ежегодно в Воронежской области строятся и модернизируются объекты водоснабжения и водоотведения. В этом году реконструкция проходит в 11 населенных пунктах.

В рамках реализации проекта «Чистая вода» в прошлом году Воронежская область получила 57,5 миллионов рублей из федеральной казны

В проект реконструкции также вошел и Репьевский район. В райцентре в 2017 году завершилось масштабное строительство водозабора, на который было выделено более 310 миллионов рублей.

– Всерьез решением проблем с водоснабжением наш регион занялся в 2010 году. Ситуация была критической! Практически все жители области получали воду по графику, объемы подачи были ниже нормативных на треть, почти в половине сел не было централизованного водоснабжения. Когда общими усилиями коллег по депутатскому корпусу удалось включить регион в федеральную целевую программу «Чистая вода» – это был прорыв. В первый же год миллиард рублей был вложен в строительство водопроводных сетей и станций. Для жителей Репьевки новый водозабор стал жизненно необходим, после того как вода из старого стала опасной из-за вредных веществ. Потому важно и правильно, что работа в этом направлении усиливается. Наряду с федеральным проектом, реализуется региональная программа. И в сравнении с прошлым годом, в 2021-м бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию объектов водоснабжения увеличены в 10 раз, – прокомментировал зампред Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов, с рабочим визитом посетивший район, входящий в его округ.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Чистая вода» в прошлом году Воронежская область получила 57,5 миллионов рублей из федеральной казны. Благодаря этому в трех населенных пунктах появились новые станции водоочистки. В 2021-м будут модернизироваться объекты водоснабжения уже в 10 муниципальных образованиях Воронежской области.