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Происшествия20 августа 2021 17:56

В Воронежской области в реке Потудань утонул мужчина

Трагедия случилась в Острогожском районе
Юрий КОЗЛОВ
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В августе купаться нужно особенно осторожно, вода все-таки уже не такая теплая.

В августе купаться нужно особенно осторожно, вода все-таки уже не такая теплая.

Фото: из архива «КП»

Утром в четверг, 19 августа, в реке Потудань недалеко от села Солдатское Острогожского района обнаружили тело 47-летнего воронежца.

- По предварительным данным, мужчина утонул, видимых повреждений на теле не нашли, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета. – Наши сотрудники проводят доследственную проверку. Они провели тщательный осмотр места трагедии, опросили очевидцев и родственников погибшего. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.