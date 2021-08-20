В Воронежской области в реке Потудань утонул мужчина

В августе купаться нужно особенно осторожно, вода все-таки уже не такая теплая. Фото: из архива «КП»

Утром в четверг, 19 августа, в реке Потудань недалеко от села Солдатское Острогожского района обнаружили тело 47-летнего воронежца.

- По предварительным данным, мужчина утонул, видимых повреждений на теле не нашли, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета. – Наши сотрудники проводят доследственную проверку. Они провели тщательный осмотр места трагедии, опросили очевидцев и родственников погибшего. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.