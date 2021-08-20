В воронежском институте ФСИН систематически воровали дизельное топливо и бензин

Услугами заправки сотрудники ФСИН не пользовались, у них был халявный бензин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники прокуратуры Левобережного района вместе с работниками ФСБ раскрыли массу хищений дизельного топлива и бензина в воронежском институте ФСИН (Иркутская улица, 1а). Они выяснили, что сотрудники администрации учебного заведения и автомобильной службы этой образовательной организации относились к казенным ГСМ как к своим собственным. Они заправляли ими свои машины, а также автомобили своих приятелей и знакомых. И все за счет средств института.

- Работники следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального СУ СК возбудили уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 160 УК РФ в отношении должностных лиц из числа руководства и сотрудников автомобильной службы института, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Они будут отвечать перед судом за растрату вверенного имущества, в том числе с использованием служебного положения. Им грозит до шести лет лишения свободы. Расследование дел находится на контроле прокуратуры района.