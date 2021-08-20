Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi

С 20 августа по 30 сентября 2021 года покупатели смартфонов линейки Xiaomi Redmi 9T и Xiaomi Redmi Note 10 получат возможность шесть месяцев бесплатно пользоваться кинотарифом «Везде онлайн»*. Бесплатный период начинается со второго месяца использования тарифа. Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам компании при переходе на тариф «Везде онлайн» и покупке гаджета в салонах связи Tele2 или на сайте tele2.ru.

Кинотариф «Везде онлайн» – это уникальный для телеком-рынка продукт. Он включает оптимальное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента мультимедийного сервиса Wink (18+). Клиенты оператора в Воронеже ежемесячно получат 40 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на номера Tele2 и 300 минут для звонков на номера других операторов по всей стране.

Тариф включает безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам», Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Clubhouse и «Одноклассникам». Абонентская плата за пользование тарифом для клиентов в Воронежском регионе составляет 500 рублей в месяц, за полгода экономия при покупке смартфона по акции составит 3000 рублей. Чтобы пользоваться кинотарифом, абонентам нужно зарегистрироваться на сайте сервиса Wink (18+) с номером Tele2.

Смартфон Xiaomi Redmi 9T – функциональный гаджет на базе операционной системы Android™ 10.0 – идеально подходит для клиентов кинотарифа. Тонкие рамки корпуса обеспечат комфортное использование в различных сценариях, что особенно удобно при просмотре фильмов на устройстве. 6,53-дюймовый дисплей DotDrop с разрешением FHD+ выполнен по технологии IPS. Высокое разрешение 2340x1080 пикселей обеспечит четкость изображения и комфортный просмотр с минимальной нагрузкой на глаза. Чтобы зритель смог почувствовать звуковые спецэффекты фильма, смартфон оснащен стереодинамиками с поддержкой технологии Hi-Res Audio™.

Любители смотреть кино на смартфоне нередко сталкиваются с такой особенностью, как перегрев корпуса. Основой Redmi 9T является 8-ядерный процессор Snapdragon™ 662, он дает высокую производительность с низким энергопотреблением и защитой от перегрева. Благодаря аккумулятору с емкостью 6000 мА/ч зритель может не волноваться об уровне заряда батареи даже при просмотре сериалов. Redmi 9T может работать без подзарядки в течение долгого времени: в режиме воспроизведения видео – 17 часов, музыки – 195 часов, разговора – 56 часов. Несмотря на аккумулятор большой емкости, смартфон весит менее 200 граммов.

Новая акция – это результат успешного партнерства Tele2 с вендором, аудитория которого стремительно растет. Компания Xiaomi занимает ведущие позиции по продажам устройств в рознице Tele2: по итогам июля 2021 года вендор снова занял первое место с долей 42%, которая с начала года увеличилась на 15 п. п. По данным исследования IDC, во втором квартале 2021 года бренд Xiaomi впервые в истории поднялся на второе место и занял долю рынка 16,9%, переместив Apple на третье место.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

«Мы поддерживаем запросы наших клиентов и предоставляем уникальные предложения. Tele2 продолжает развивать сотрудничество с Xiaomi, спрос на устройства этого бренда неизменно растет, что подтверждает динамика их продаж в нашей рознице, а также на мировом и российском рынке. По доступной цене клиенты получают качественный и функциональный гаджет, который открывает им все преимущества цифровых сервисов. Смартфон Redmi 9T идеально подходит к нашему кинотарифу с доступом к Wink, а благодаря специальному предложению клиентам полгода не нужно пополнять баланс. Важно отметить, что качество сети Теle2 и тесная техническая работа с вендором позволят нашим абонентам в полной мере ощутить высокие скорости передачи данных на устройстве».

Дополнительная информация: Android является товарным знаком компании Google Inc., Snapdragon – товарным знаком компании Qualcomm Inc., Hi-Res Audio – товарным знаком компании Japan Audio Society.

*Предложение действует в розничной сети Tele2 и на сайте оператора.

Подробнее о правилах и условиях предоставления скидки, а также моделях смартфонов, доступных по акции, можно узнать на сайте tele2.ru.