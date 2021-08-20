В центре Воронежа фонарным столбам примерили новую чугунную «юбку»

Так теперь выглядит основание одного из столбов по нечетной стороне проспекта Революции. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии Воронежа рассказали о том, что фонарным столбам на проспекте Революции начали приделывать новые массивные основания. Старые сняли на время реконструкции. Пока на суд воронежцам представили новый, пока еще опытный образец отделки основания фонаря.

- Он был воссоздан специалистами по тем элементам, которые были сняты со старых, уже почти аварийных столбов, - рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Обнарядка выполнена из чугуна, кроме некоторых частей, которые пока распечатаны на 3D-принтере, в финале они тоже будут чугунными.

Специалисты пока проводят техническую примерку нового элемента декора, проверяют соответствие размеров, оценивают пропорции, так как такую «юбку» надо было немного изменить под диаметр новых опор.

- После анализа и возможных корректировок пропорций итоговый образец смонтируем полностью, чтобы оценить эстетику конструкции. Я помню, сколько было волнений у краеведов, у общественников и просто неравнодушных горожан по этому поводу. Пригласим активистов посмотреть вместе с нами обнарядку на опорах, - пообещал Вадим Кстенин.

Напомним, ремонт тротуара по нечетной стороне проспекта Революции начался в мае 2021 года. Завершить его планируют до конца года. В 2022-м собираются обновить тротуары на четной стороне этой центральной улицы Воронежа.