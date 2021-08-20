Под Воронежем гаишники побывали в роли врачей скорых

Заболевшего шофера грузовика отвезли в больницу на патрульной машине. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В ночь на четверг, 19 августа, инспекторы ГИБДД, старшие лейтенанты Роман Волков и Сергей Карелин ехали по территории Рамонского района. На 492 километре трассы «Дон» у них попросил помощи шофер грузовика «Скания», ехавшего со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону.

67-летний мужчина сказал полицейским, что плохо себя чувствует и попросил вызвать ему скорую. Осмотрев мужчину, автоинспекторы приняли решение припарковать грузовик на охраняемую стоянку. А водителя на патрульном автомобиле отвезли в больницу.

А 19 августа около 14.00 сотрудники ОБДПС капитан Виталий Гостев и лейтенант Дмитрий Ситников патрулировали 326 километр дороги «Курск-Саратов» в Аннинском районе. Около инспекторов остановился «Шевроле Кобальт». Водитель рассказал, что едет из Крыма в город Сыктывкар, однако его пассажир почувствовала себя плохо. 30-летняя женщина жаловалась на головокружение, тошноту, слабость и имела бледный цвет лица. Автоинспекторы сопроводили машину в Аннинскую районную больницу для оказания медицинской помощи.

В обоих случаях сотрудников ДПС люди, которым они помогли, поблагодарили за неравнодушие.