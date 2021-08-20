Воронежец может сесть на четыре года за то, что взял у знакомого телефон позвонить и не вернул

Вора-рецидивиста задержали, но потом отпустили. До суда. Фото: из архива «КП»

На днях 34-летний воронежец обратился в полицию с заявлением об ограблении. Он рассказал, что днем шел по улице Электровозной со своим знакомым. Приятель попросил мужчину одолжить ему телефон, чтобы позвонить. Однако на самом деле взял мобильник и убежал. Телефон стоил около 10 тысяч рублей.

Полицейские изучили данные камер видеонаблюдения. Вскоре установили личность преступника, а также, где он может скрываться. Ранее судимого за кражи 29-летнего воронежца задержали в Железнодорожном районе и отвезли в отдел полиции. Рецидивист признался, что похищенный телефон сдал в ломбард, а взятые за него деньги уже потратил.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы). Вор до суда будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.