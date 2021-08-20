Студент из Воронежа выступит в стендап-шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

19-летний Тимур Шиверских Фото: Предоставлено организаторами

Студент из Воронежа Тимур Шиверских выступит в первом этапе юмористического проекта «Открытый микрофон» на ТНТ. В пятничном выпуске шестого сезона шоу, 20 августа в 22:00, зрители увидят выступление 19-летнего комика.

Тимур учится в колледже при Воронежском институте высоких технологий на направлении «Аддитивные технологии». Будущий специалист по 3d-принтерам и 3d-моделированию занимается стендапом с 14 лет - тогда состоялось его первое выступление.

- Сейчас я зарабатываю только на стендапе. Организовываю много мероприятий в Воронеже, часто выступаю, иногда как ведущий мероприятий, - рассказывает Тимур. - Самым сложным на этапе прохождения на проект было собрать материал, который подходит под телевидение и при этом передает мой стиль. Надеюсь, у меня это получилось. Я никогда не работал в рамках серьезного проекта и это был интересный опыт.

Четыре популярных комика в жюри определят, попадет ли воронежец в команду к кому-либо из наставников. Например, в составе жюри «Открытого микрофона» все так же очаровательная Юлия Ахмедова, возможно она даст шанс юному земляку побороться за три миллиона рублей и стать новой звезды российского стендапа.