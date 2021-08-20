В Воронежской области начался второй этап поисковых работ на месте концлагеря времен ВОВ

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области до 2 сентября пройдет второй этап поисковых работ по проекту "Берлинка - дорога на крови" - объект "кирпичный завод" - распределительный лагерь системы "Дулаг 191".

Работы проводятся в рамках Всероссийской акции "Без срока давности" региональным отделением «Поискового движения России» по Воронежской области - ВРОО ИППО «Дон» при поддержке десяти поисковых отрядов России совместно с СУСК по Воронежской области. Поиски идут на территории Острогожского района.

Напомним, в ходе «Вахты памяти» в мае нынешнего года поисковики объединения «Дон» обнаружили 640 останков на месте бывшего лагеря советских военнопленных «Дулаг –191» у села Лушниковка Острогожского района. Пока опознали двух бойцов, останки одного из них передали родственникам в Нижегородскую область.

Кроме того поисковики обнаружили еще 20 мест захоронений, в которых, по приблизительной оценке, может находится до 8 тысяч человек погибших. Среди останков обнаружили останки, предположительно, четырех подростков. На месте захоронения были пионерские пряжки.

В августе в Острогожске планируется эксгумировать еще не менее 700 останков. Перезахоронение найденных останков намечено на 2 сентября и пройдет в Северном микрорайоне города Острогожска. Этот участок расположен рядом с парком «Патриот», открытие которого запланировано на август 2021 года в рамках проведения Международных Армейских игр. На территории парка возведены блиндажи по типу военного времени периода Великой Отечественной войны, находится техника военного периода и современная техника. Тут планируется проводить военно-патриотические мероприятия для жителей: экскурсии, фестивали, уроки Памяти, Дни призывника и другие мероприятия.