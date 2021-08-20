В Воронеже мошенник отобрал у пенсионерки 180 тысяч рублей

Сообщать данные своей карты незнакомцам по телефону - все равно что дарить им свои деньги. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

70-летняя жительница Северного микрорайона обратилась в полицию. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенника.

Пожилая женщина сообщила, что ей позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, заявил, что с ее счета происходит списание денег. Он предложил защитить накопления от мошенников и предоставить ему для этого данные банковской карты, включая номер и защитный код. Пенсионерка сообщила требуемую информацию. После этого с ее расчетного счета списали более 180 тысяч рублей.

- Всего 19 августа в Воронежской области было 11 фактов мошеннических действий. Все преступники звонили своим жертвам по телефону. Общий ущерб, причиненный доверчивым людям, составил около 600 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Еще раз призываем жителей Воронежской области быть бдительными. Не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками финансовых учреждений.