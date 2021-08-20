В Воронеже у злостного неплательщика штрафов арестовали его «БМВ»

Такая же участь постигла и владельца "Рено" Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

19 августа инспекторы ДПС проверили более 110 водителей - искали должников. Оказалось, что у 12 остановленных горожан есть неоплаченные штрафы на общую сумму более 170 тысяч рублей. Часть автолюбителей согласились расплатиться на месте. Так, было оплачено задолженностей на 24 тысячи рублей.

- Два водителя, имевшие неоплаченные задолженности в сумме 100 тысяч и 40 тысяч рублей, временно лишились своих транспортных средств. В качестве обеспечительных мер, их автомобили «БМВ 525» и «Рено Логан» были эвакуированы на специализированную стоянку, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

За неуплату административного штрафа, к слову, грозит еще один штраф в двукратном размере либо даже административный арест на срок до 15 суток (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Информацию об имеющихся административных штрафах, назначенных за нарушении Правил дорожного движения можно получить, обратившись лично в подразделение ГИБДД по месту жительства, и дистанционно, воспользовавшись Единым порталом gosuslugi.ru, либо услугами онлайн-сервиса «Проверка неоплаченных штрафов», расположенного на официальном Интернет-ресурсе ГИБДД МВД России (www.gibdd.ru).