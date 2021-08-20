Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+33.2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2021 14:27

Воронежцев предупредили о массовых рейдах пожарных с использованием дронов

Их проведут в связи с резким возрастанием риска возникновения огня
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Масштабные природные пожары 19 августа тушили в трех местах Воронежа.

Масштабные природные пожары 19 августа тушили в трех местах Воронежа.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Воронежской области.

Воронежские пожарные предупредили о готовящихся рейдах. Видимо, их решили провести после серии локальных пожаров в поселке Солнечном, микрорайонах Шилово и Подгорное 19 августа. С возгораниями, напомним, удалось справиться только к вечеру.

- Самый высокий пятый класс пожарной безопасности сейчас объявлен в Воронеже, Новоусманском, Рамонском, Верхнехавском, Каширском, Лискинском и Острогожском районах, а также в Нововоронеже, - сообщили в региональном ГУ МЧС. Для контроля за обстановкой и поиском нарушителей особого противопожарного режима будет задействовано 12 патрульных групп с беспилотными аппаратами. Это касается Воронежа и ближайших к нему районов.

Красным на этой карте выделены самые пожароопасные районы.

Красным на этой карте выделены самые пожароопасные районы.

Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.