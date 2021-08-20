Нововоронежские зрители увидели уникальный цирковой спектакль

Фото: Ангелина Ерёмина

Главные роли исполнили воспитанники заслуженного циркового коллектива «Арена» из города Заречный Свердловской области. Ребята в возрасте от 9 до 16 лет с помощью удивительных цирковых номеров рассказали о войне и жизни детей в это сложное время.

Юные воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы неоднократно становились победителями и лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Свое мастерство они уже показали в Балаково (Саратовская область), а после Нововоронежа отправились в Курчатов (Курская область). Для коллектива «Арена» — это первый гастрольный тур.

Выступления артистов проходят при поддержке Фонда «АТР АЭС»* и Концерна «Росэнергоатом».

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