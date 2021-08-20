Воронежцев предупредили о проблемах с оплатой проезда картой

В автобусах "Воронежпассажиртранса" временно лучше расплачиваться наличными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 20 августа, возможен технический сбой при оплате картой в автобусах «Воронежпассажиртранса». Он может случиться после обновления программного обеспечения оборудования терминалов. Видимо, оно не до конца налажено.

Проблемы с использованием карты уже возникали в автобусах №№ № 9К, 14В, 15, 52. Теоретически они могут случиться и на других маршрутах «Воронежпассажиртранса»: №№ 8, 9КА, 9КС, 49, 58, 59, 98, Т17.

– Руководители транспортной компании подготовили обращение в банк, обслуживающий эти платехи, сейчас в ситуации разбираются специалисты. В ближайшее время причину неполадок устранят, – пообещали в мэрии.

Напомним, на прошлой неделе пассажиры массово жаловались на двойное списание денег за проезд. Оказалось, что со счетов владельцев карты Visa их снимали не сразу после поездки, а в конце дня. Лишних денег при этом у людей не сняли.