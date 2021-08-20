Спасатели предупреждают о надвигающихся на Воронежскую область сильных порывах ветра

Важно соблюдать правила особого противопожарного режима Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Днем 21 августа местами по Воронежской области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В нынешних погодных реалиях, вкупе с пятым классом пожарной опасности, такой ветер будет еще одним фактором, связанным с распространения огня.

- Просим и требуем от населения выполнять правила особого противопожарного режима, установленного на территории области, - обращаются в ГУ МЧС по Воронежской области.

Обстановка в регионе Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Вместе с тем воронежские метеорологи немного изменили прогноз на выходные. Осадков и гроз теперь ожидают больше, чем ранее.