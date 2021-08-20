В Воронеже двое политиков пытались через суд выдвинуть свои кандидатуры на выборы в депутаты Госдумы

Двум воронежским политикам, пытавшимся выдвинуть свои кандидатуры на выборы в депутаты Госдумы через суд, отказали. Об этом сообщили в избирательной комиссии Воронежской области.

16 августа облсуд рассмотрел дело Павла Сычева. Представитель партии «Яблоко» подал иск к региональному избиркому о признании незаконным решения об отказе ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Аннинскому одномандатному избирательному округу № 89.

- Павел Сычев утратил пассивное избирательное право на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва после вступления в законную силу постановления судьи Центрального районного суда Воронежа от 8 июля 2021 года о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ с назначением ему административного наказания в виде административного ареста сроком на 5 суток, - объясняли решение об отказе в облизбиркоме. Суд это решение в итоге поддержал и иск отклонил.

19 августа отказ от облсуда получил и самовыдвиженец Александр Жильцов. Он хотел испытать свои силы по Воронежскому одномандатному избирательному округу № 87. Ранее он представил недостаточное количество подписей избирателей, собранных в свою поддержку, - 12 штук вместо 14 830.

Всего же 9 из 15 политических партий, выдвинувших кандидатов в депутаты Госдумы, представлены зарегистрированными кандидатами в Воронежской области. В алфавитном порядке это: «Единая Россия», «КПРФ», «Коммунисты России», «ЛДПР», «Новые люди», «Родина», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Яблоко».