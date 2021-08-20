В Воронеже на выходных синоптики обещают грозы

Синоптики теперь ожидают грозу и в ночь на 22 августа. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Воронежские метеорологи немного изменили прогноз на выходные. Осадков и гроз теперь ожидают больше, чем ранее.

- Прохладный циклон с Балтики, столкнувшись с раскаленным из-за жары воздухом, станет причиной гроз и днем в субботу, 21 августа, и в ночь на воскресенье, 22 августа, - сообщили в Воронежском гидрометцентре. – За счет дождей температура опустится до комфортных +25…+26 градусов. Такие благоприятные изменения в погоде произойдут 22 августа и продлятся по крайней мере до середины следующей недели.

В ночь на субботу, 21 августа, вместо северо-восточного ветра подует юго-восточный. Будет пасмурно при +19 градусах. Днем ожидают дожди и грозы. Температура поднимется до +28.

В воскресенье, 22 августа, ночью подует западный ветер. Он тоже принесет с собой грозу при +16 градусах. Днем возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +26.

В ночь на понедельник, 23 августа, снова сменится ветер – на этот раз на северо-западный. Снова пасмурно и +16 градусов, но без дождей. Днем на солнце будут набегать тучи. Потеплеет до +25.

Во вторник, 24 августа, ночь будет еще более прохладной - +14. Днем при переменной облачности температура поднимется до +26.