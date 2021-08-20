В Воронеже из-за припаркованных автомобилей пожарные с трудом добрались до вспыхнувшей BMW

19 августа в 21:38 жители Советского района сообщили спасателям, что на улице 9 Января загорелся легковой автомобиль BMW. Пожар случился в густонаселенном воронежском микрорайоне «Новый Бомбей».

Местные жители рассказывают, что в тот же день в автомобиле заменили аккумулятор, однако вечером послышали вначале хлопки, а потом случилось уже и возгорание.

Автомобиль горел в непосредственной близости от одной из многоэтажек и других машин, но огонь чудом ни на что не перекинулся. Никто не пострадал. Пожар ликвидирован в 21:49. Тушили машину 8 спасателей. Две пожарные машины выезжали на место ЧП.

Сам же автомобиль BMW выгорел полностью. Местные жители написали, что пожарные приехали быстро, но довольно продолжительное время не могли добраться до места пожара из-за того, что им мешали припаркованные автомобили.