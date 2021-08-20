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Происшествия20 августа 2021 12:16

Ограбление по-воронежски: рецидивист с ножом дерзко украл коробку с пряниками

Задержали преступника неподалеку от супермаркета, полакомиться своей добычей он не успел
Олег ИВАНОВ
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19 августа около 20:15 в торговый зал магазина на улице Иркутская зашел покупатель. Вот только этот «клиент» сразу же выхватил нож и стал требовать от сотрудников продукты. Продавец отдал коробку с пряниками. Этого оказалось достаточно грабителю, и он ушел из супермаркета.

Полицейские опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Так удалось выйти на неоднократно судимого за аналогичные преступления 38-летнего воронежца. Его задержали недалеко от места преступления.

- Похищенное имущество и орудие преступления изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.