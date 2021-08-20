В Воронежской области к 20 августа еще 24 человека умерли от коронавируса

За время пандемии мы потеряли уже 4 829 земляков Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

У 467 жителей Воронежской области за последние сутки выявили COVID-19. Общее же число человек в нашем регионе, столкнувшихся с этим подтвержденным диагнозом, достигло 113 455. Об этом 20 августа сообщили в оперштабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших также растет - сегодня оно составляет 100 830. За день медики поставили на ноги 189 пациентов.

К сожалению, изменилась статистика и по умершим: за время пандемии мы потеряли уже 4 829 земляков. Только за последние сутки 24 человека не справились с последствиями коронавируса.

Ранее в Центре галереи Чижова закрыли выездной пункт вакцинации от ковида. Администрация ТЦ сообщила, что пункт завершил свою работу из-за снижения количества желающих сделать прививку.