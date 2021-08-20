В воронежском лесопарке «Оптимистов» вырубили 30 аварийных деревьев

Работы продолжаются Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

19 августа в лесопарке «Оптимистов» вырубили 30 аварийных и сухостойных деревьев. Санитарная очистка особо охраняемой природной территории продолжается - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Ранее планировали вырубить аж 337 деревьев. Работы по расчистке территории от мусора и аварийных насаждений должны были продлиться до 30 сентября. Однако жителям близлежащих к лесопарку домов на проспекте Патриотов не понравились столь масштабные работы, и они добились, чтобы объемы вырубки согласовывали с ними.

- Мы вместе с представителем жильцов близлежащих к лесопарку домов прошли по обозначенному участку, осмотрели еще раз деревья, которые надлежит убрать на основании лесопатологического обследования. В результате стало очевидным, что удалять нужно не только сухие деревья, но и те, у которых сухая крона, наличие патологических процессов на стволах и так далее. Делегированный жителями представитель убедился в этом сам и в итоге согласился с доводами экспертов-экологов. Это говорит о том, что важно прежде всего спокойно и обстоятельно разобраться в сути вопроса, а потом делать выводы. За день подрядчик выполнил достаточный объем работы, пообещал в дальнейшем не сбавлять темп, - рассказал советник отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы регионального ДПРиЭ Алексей Завьялов.