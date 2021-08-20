Под Воронежем несколько десятков человек сошлись в драке из-за разбитого автомобиля

Последствия конфликта Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

19 августа в селе Ямное на улице Советская вспыхнула масштабная драка. По словам очевидцев, в кулачном бою в Рамонском районе тем вечером сошлись несколько десятков человек. Местные жители сообщили о происшествии в полицию в 20:44.

- Сотрудники полиции задержали и доставили всех участников конфликта в территориальный отдел МВД России для составления соответствующих административных материалов, - сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Последствия конфликта Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Оказалось, что началось все с необъяснимого поступка пьяного 28-летнего местного жителя. Он зачем-то разбил припаркованный во дворе дома на улице Советская автомобиль «Фиат». Мужчина газовым баллоном побил окна в машине, нанес несколько ударов по кузову и запустил баллон в салон.

Конфликт в итоге разгорелся между иностранными гражданами и местными жителями.

- За совершение хулиганства участники конфликта привлечены к административной ответственности, нарушений миграционного законодательства не выявлено, - прокомментировали в полиции.

Остается загадкой, в чем же были истинные мотивы жителя села Ямное, решившего так разбить чужой автомобиль.

В мае случился похожий инцидент, тогда появилось видео «разборки» возле распределительного центра одного из сетевых магазинов. Снявшую тот конфликт на камеру девушку даже хотели уволить.