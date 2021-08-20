«Выпил 200-300 граммов водки»: в Воронеже под суд отправили устроившего смертельное ДТП мотоциклиста

В Новоусманский районный суд направлено дело 24-летнего воронежца - он пьяным сел за руль мотоцикла и устроил аварию, в которой погиб человек. Парень признался, что незадолго до аварии выпил 200-300 граммов водки.

Все случилось 16 апреля примерно в 15:50. На мотоцикле «Орион Грифон» без государственного регистрационного знака 24-летний воронежец ехал по дороге «р.п. Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка». На заднем сидении был 35-летний пассажир.

Водитель мотоцикла, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и влетел под «КамАЗ», за рулем которого был 56-летний местный житель. В результате ДТП пассажир мотоцикла скончался на месте.

После того, как водитель мотоцикла был доставлен в медучреждение, медики обнаружили в его крови следы алкоголя.