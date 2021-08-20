В Воронежской области юный мотоциклист без водительских прав протаранил дерево

20 августа примерно в 00:10 в Калачеевском районе 17-летний водитель мотоцикла Motoland не справился с управлением и влетел в дерево. ДТП случилось вблизи дома №42 по улице Космонавтов местного поселка Пригородный. У подростка не было водительских прав. Ехал парень без экипировки и шлема по проселочной дороге в лесополосе.

- В результате ДТП мотоциклист с повреждениями различной степени тяжести доставлен в медучреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 101 ДТП, из них в областном центре – 72, на федеральных трассах - 9, в районах области – 20. В 4 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 4 человека.