В Воронеже госпитализировали супругов после пожара в многоэтажке

19 августа в 17:46 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области очевидцы сообщили о пожаре в Советском районе. В многоквартирном жилом доме на улице Любы Шевцовой загорелась квартира на 4 этаже. На месте пожара работали 12 пожарных и 3 машины.

Пожар удалось ликвидировать в 18:13. Огонь быстро разошелся по домашним вещам, захватив примерно 5 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, спасатели эвакуировали 54-летнюю хозяйку и ее 64-летнего мужа. Супруги получили ожоги. Их госпитализировали.