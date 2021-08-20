Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 августа 2021 9:46

В Воронеже госпитализировали супругов после пожара в многоэтажке

Их увезли в больницу с ожогами
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

19 августа в 17:46 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области очевидцы сообщили о пожаре в Советском районе. В многоквартирном жилом доме на улице Любы Шевцовой загорелась квартира на 4 этаже. На месте пожара работали 12 пожарных и 3 машины.

Пожар удалось ликвидировать в 18:13. Огонь быстро разошелся по домашним вещам, захватив примерно 5 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, спасатели эвакуировали 54-летнюю хозяйку и ее 64-летнего мужа. Супруги получили ожоги. Их госпитализировали.