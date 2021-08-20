Обслуживающее мусорный полигон в Воронежской области предприятие оштрафовали на полмиллиона

Фото Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

«Подгоренский коммунальный центр», который обслуживает мусорный полигон в четырех километрах от окраины поселка Подгоренский Воронежской области, нарушил 36 природоохранных требований. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В частности не велся учет в области обращения с отходами производства и потребления. Была искажена информация о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения.

- За выявленные правонарушения юридическое и должностное лица ООО «Подгоренский коммунальный центр» привлечены к административной ответственности по ст.8.1, ст.8.5, ч.4 ст.8.2, ч.10 ст.8.2 и ст.8.46 КоАП РФ на сумму 498 тысяч рублей. По ч.4 ст.14.1 КоАП РФ материалы направлены на рассмотрение в суд. Юрлицу выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения, установлены сроки исполнения, – прокомментировал руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.