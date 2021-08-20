Компанию, пытавшуюся «увести» бомбоубежище у государства, в Воронеже оштрафовали на 10 миллионов

Ленинский районный суд на 10 миллионов рублей оштрафовал воронежскую компанию ООО «Альтаир», в интересах которой, как считают правоохранители, велась «подковерная игра» по выводу бомбоубежища из государственной собственности. Постановление суда в законную силу еще не вступило.

- В марте 2020 года 61-летний директор ООО «Недвижимость и кредит» Анатолий Бойко, действуя в интересах аффилированного юрлица ООО «Альтаир», совершил дачу взятки в сумме 750 тысяч рублей директору госпредприятия, - напоминают в прокуратуре Воронежской области.

Еще 31 мая Ленинский районный суд Воронежа оштрафовал бизнесмена на 2,75 млн рублей ( по части 5 ст.291 УК РФ). Как было установлено силовиками, 750 тысяч рублей он передал за «решение вопроса» о выводе из государственной собственности и последующей продажи не просто недвижимости, а защитного сооружения гражданской обороны. Речь идет, как уже было сказано, о бомбоубежище - в деле, кстати, оказались замешаны и чиновники.

Ранее помещение арендовал ООО «Альтаир» у ФГУП «Экран». Но всего за 1,5 млн рублей, как сообщают правоохранители, должно было пройти «оформление» уже в собственность.

Статьей 14 ФЗ «О противодействии коррупции» предусмотрено, если от имени или в интересах юрлица «осуществляются коррупционные правонарушения», то и компании нужно отвечать.

- В связи с данными обстоятельствами, прокуратурой Ленинского района Воронежа по результатам проведенной проверки в отношении ООО «Альтаир» возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 ст.19.28 КоАП РФ, - отметили правоохранители.