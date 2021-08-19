Потушили пожары в окрестностях Воронежа

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

По данным на 19.20 спасатели ликвидировали два оставшихся природных пожара – в поселке Солнечном и микрорайоне Шилово.

Напомним, днем 19 августа в Воронеже и пригороде вспыхнули три ландшафтных пожара – кроме двух указанных выше горела трава в микрорайоне Подгорном. К счастью, во всех случаях, горели лишь трава, камыш и кустарник. Угрозы для людей, жилья и инфаструктуры очаги не представляли. Тем не менее, проблем горожанам доставили – дым от пожаров навис над городом в виде смога.