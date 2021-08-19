В Воронеже ищут уличных художников, которые распишут стены насосной станции

Фото мэрии Воронежа

Воронежский водоканал и администрация города бросили клич среди уличных художников на роспись стен повысительно-насосной станции в Советском районе, стены которой неизменно привлекают внимание поклонников граффити.

- Сейчас балансодержатель объекта (РВК-Воронеж) и управа района приводят ее в состояние чистого «холста» для творческих работ желающих уличных художников, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Когда ее цвет будет приведен к изначальному и однотонному, мы предложим воронежским активистам стрит-арта поверхности этого сооружения для нанесения своих работ. Если желающих художников будет много, и они будут готовы к «соревнованию», возможно необходимо будет голосование в соцсетях по эскизам, где люди помогут дать обратную связь, какие работы они бы хотели увидеть тут.