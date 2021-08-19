Под Воронежем на железнодорожной станции опрокинулись два вагона

Фото предоставлено Лискинской транспортной прокуратурой

Днем 19 августа на железнодорожной станции Лиски при производстве маневровой работы по роспуску грузового состава сошли с рельсов и опрокинулись два вагона. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, поврежден подвижной состав подлежащий восстановлению в рамках деповского ремонта.

В связи с ЧП Лискинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Если обнаружатся нарушения, ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.