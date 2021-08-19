Департамент здравоохранения начал проверку после случая с оставленной без внимания врача 1,5-годовалой жительницей Воронежа

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

Департамент здравоохранения Воронежской области проводит проверку в отношении дежурного врача, который оставил без должного внимания 1,5 –годовалую девочку, поступившую в отделение больницы по скорой. Напомним, скандал разгорелся 16 августа, после публикации истории в соцсетях. Ребенок поступил в больницу с подозрением на ангину, с температурой. Малышке сделали укол и оставили в боксе на 8 часов. При этом у ребенка поднялась температура, начали синеть ноги, но врачи до утра так и не появились. Утром девочку в срочном порядке перевели в реанимацию.

Сейчас состояние ребенка по-прежнему оценивается как тяжелое. Врачи приняли решение отправить ее в Москву.

- В настоящее время проводится расследование данного случая. Решение о дисциплинарной ответственности будет принято после разбора врачебной комиссии с участием департамента здравоохранения Воронежской области, - отметили в департаменте.