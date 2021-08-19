Губернатор наградил воронежцев за помощь пострадавшим при взрыве маршрутки

Фото с портала правительства Воронежской области

19 августа воронежский губернатор Александр Гусев встретился с горожанами, которые первыми пришли на помощь пострадавшим в результате взрыва на улице Кольцовской пассажирам маршрутки. Напомним, трагедия произошла вечером 12 августа. В результате взрыва неустановленного предмета пострадали 26 пассажиров ПАЗа, две женщины скончались в больнице.

— Прежде всего, хочу сказать вам огромное спасибо от всех жителей Воронежской области, от моих коллег, от себя лично — за ваш смелый поступок. Поверьте, я не понаслышке знаю, как сложно принимать решение зайти в разрушенное помещение, особенно, если там есть пострадавшие. Это требует не только личной смелости, но и высокого чувства гражданского ответственности, - отметил губернатор.

Глава региона пожелал всем здоровья и благополучия, и вручил каждому благодарность губернатора Воронежской области и именные губернаторские часы — за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Вот список самоотверженных горожан:

Игорь Пахачев,

Наталия Нагорная,

Алексей Бобрешов,

Дмитрий Калаев,

Денис Щупка,

Михаил Роговой,

Ольга Бажина,

Александр Грязнов,

Максим Щекунских,

Александр Бершадский.