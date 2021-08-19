Губернатор наградил воронежцев за помощь пострадавшим при взрыве маршрутки

Фото с портала правительства Воронежской области
19 августа воронежский губернатор Александр Гусев встретился с горожанами, которые первыми пришли на помощь пострадавшим в результате взрыва на улице Кольцовской пассажирам маршрутки. Напомним, трагедия произошла вечером 12 августа. В результате взрыва неустановленного предмета пострадали 26 пассажиров ПАЗа, две женщины скончались в больнице.
— Прежде всего, хочу сказать вам огромное спасибо от всех жителей Воронежской области, от моих коллег, от себя лично — за ваш смелый поступок. Поверьте, я не понаслышке знаю, как сложно принимать решение зайти в разрушенное помещение, особенно, если там есть пострадавшие. Это требует не только личной смелости, но и высокого чувства гражданского ответственности, - отметил губернатор.
Глава региона пожелал всем здоровья и благополучия, и вручил каждому благодарность губернатора Воронежской области и именные губернаторские часы — за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Вот список самоотверженных горожан:
Игорь Пахачев,
Наталия Нагорная,
Алексей Бобрешов,
Дмитрий Калаев,
Денис Щупка,
Михаил Роговой,
Ольга Бажина,
Александр Грязнов,
Максим Щекунских,
Александр Бершадский.