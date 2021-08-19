Житель Воронежской области переломал ребра односельчанину

Подозреваемому грозит до 8 лет колонии Фото: из архива «КП»

В Новохоперском районе полицейские расследуют дело о тяжком вреде здоровью местного жителя. 51-летнего мужчину накануне доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом восьми ребер.

Пострадавший рассказал, что получил травмы по вине 44-летнего односельчанина. Тот окликнул пострадавшего, когда он на своей машине ехал по улице Советской села Красное. Пешеход припомнил, что водитель когда-то едва не сбил его на своей машине, и затеял «разборки». Выяснение отношений переросло в драку, в процессе которой 44-летний мужчина нанес многочисленные удары по телу пострадавшего. А потом покинул место происшествия.

Немного оправившись от произошедшего, потерпевший отправился домой, где почувствовав резкую боль в области груди, вызвал скорую помощь.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.