"ЛОС" все-таки заплатит 7 миллионов за отравленное Воронежское водохранилище

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

В Воронеже суд отклонил апелляцию ООО «ЛОС» и постановил возместить почти 7 млн рублей ущерба за загрязнение Воронежского водохранилища.

Напомним, история продолжается с ноября 2018 года, когда во время внеплановой выездной проверки предприятия государственные инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора выявили сброс сточных вод в Воронежское водохранилище с превышением допустимых концентраций вредных веществ. В стоках были в разы превышены показатели по сульфат-иону, окисляемости бихроматной химического потребления кислорода, аммоний-иону, фосфат-иону, железу общему и ряду других веществ.

Причиненный ущерб экологи оценили в без малого 7 миллионов. Однако очистные не пожелали возместить ущерб добровольно. Тогда Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд за взысканием ущерба. 3 марта 2021 года суд принял решение «взыскать с ООО «Левобережные очистные сооружения» в пользу Центрально-Черноземного межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 6 967 418 рублей».

После этого «ЛОС» подало апелляцию, которая в итоге была отклонена.