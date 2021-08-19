Тамбовчанин крал воронежских телят на «семерке»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

44-летнего жителя Тамбовской области, занимающегося куплей-продажей свинины и говядины, заподозрили в хищении бычков и телят на территории Воронежской области. Животные массово пропадали этим летом в населенных пунктах Эртильского, Аннинского, Грибановского, Новохоперского районов Воронежской области.

- Для сокрытия своих истинных намерений расспрашивал местных жителей о стоимости имеющегося крупного рогатого скота, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Хищения злоумышленник совершал в дневное время. Подъезжал на своем автомобиле ВАЗ-2107 к полю, на котором паслись животные. Имея большой опыт обращения с рогатым скотом, подводил молодых бычков и телят к машине и грузил их внутрь салона, после чего скрывался с места происшествия.

По версии следствия, таким образом тамбовчанин похитил двух пятимесячных бычков в Эрильском районе, трех бычков - с территории Грибановского и двух телят - с территории Панинского района. Общий ущерб, причиненный фермерам, оценивается в 140 тысяч рублей. Похищенных животных подозреваемый продал в Тамбовской области.

Уголовные дела по статье «Кража» в отношении подозреваемого возбудили в каждом из районов.

Выйти на подозреваемого смог участковый по Эртильскому району. Он нашел свидетеля, запомнившего фрагмент номера автомобиля фигуранта. В дальнейшем сыщики установили личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчину задержали, вначале он отказывался признать свою вину. Однако под тяжестью улик сознался и даже указал места сбыта похищенных животных. В результате часть рогатого скота удалось изъять и вернуть живыми законным владельцам.

Теперь полицейские отрабатывают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, в том числе 2020 года.