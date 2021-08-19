Воронежские лесники расчистят 300 гектаров горельников прошлого года

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

В Воронежской области продолжается расчистка горельников прошлых лет. В Павловском лесничестве от остатков леса освободили площадью 78,2 га. Обгоревшие деревья и древесные остатки собрали в кучи, которые сожгут после окончания пожароопасного периода.

Завершаются работы по расчистке в Давыдовском и Теллермановском лесничествах. До конца года горельники расчистят также в Богучарском и Россошанском лесничествах.

Всего предстоит освободить под будущую посадку 300 гектаров лесных площадей, пройденных пожарами в прошлом году. После этого почву подготовят под саженцы.

В управлении лесхоза обратили внимание, что на восстановление сгоревшего леса уходят годы, и попросили жителей соблюдать противопожарные правила при посещении лесов.