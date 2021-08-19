Спасатели тушат два ландшафтных пожара, полыхающих в Воронеже

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Днем, 19 августа, в Воронеже произошли сразу два ландшафтных пожара. Один в селе Подгорное, другой в микрорайоне Шилово. В данный момент на месте работают спасатели.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, за улицей Теплоэнергетиков в поселке Шилово 13.25 загорелся камыш. Осложняется обстановка из-за того, что очаг горения – на площади порядка 2 га – находится в овраге и в болотистой местности. Угрозы близлежащим жилым домам нет. На месте работают три пожарных расчета.

Второй пожар полыхнул за улицей Независимости в селе Подгорное. В 11.05 загорелась сухая трава и мелкий кустарник на площади порядка 3 га. Огонь тушат 4 пожарных расчета, 3 поливомоечных машины. Привлечена техника лесного хозяйства для опашки. Угрозы населению также нет.